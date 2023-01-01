Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Был настоящим трубачом Был настоящим трубачом
Киноафиша Фильмы Был настоящим трубачом Был настоящим трубачом, 1973: актеры и роли
He Was a Real Trumpeter Был настоящим трубачом 1973 / СССР
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Был настоящим трубачом, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Константин Бромберг
В ролях
Эвальдас Микалюнас Валентин Никулин Валентин Никулин Valentin Nikulin Олег Корчиков Oleg Korchikov Олег Чайка Oleg Chayka
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Сергий против нечисти. Шабаш
Сергий против нечисти. Шабаш
2023, Россия, комедия, ужасы
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши