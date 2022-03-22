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Лесная баллада Лесная баллада
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Орман хикаясы Лесная баллада 1972 / СССР
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Отзывы о фильме «Лесная баллада»

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Раушан Тастенова 22 марта 2022, 23:58
Оценка
Я смотрела этот фильм в детстве. Вместе с моей сестрой Майей,той самой Майей,которая родилась в партизанском лесу. Фильм моей сестре не понравился,потому что он был поставлен совсем не по мотивам повести, как было написано в фильме. И не понятно девочка в фильме была Майя или Жамал.
22 марта 2022, 23:58 Ответить
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