Красочный мультфильм расскажет о прекрасной принцессе Покахонтас, которая всегда мечтала очутиться на земле майя, родине ее предков. Теперь у нее есть такая возможность – совершить путешествие во времени вместе со своими друзьями. И вот уже друзья плывут по реке времени и прибывают наконец в удивительное место, где их встречает прекрасная девушка со странным именем Зеленый Цветок. Девушка знакомит пришельцев с бытом и законами этого племени, Приезд гостей никого не удивляет, потому что был заранее предсказан местным шаманом. Покахонтас и ее товарищи очарованы приемом и шикарным дворцом, где их принял сам вождь племени. Все очень удивляет – и традиции и пергаментные рукописи, и тайны письменности. Но многое и шокирует. Племя майя живет по варварским законам. Здесь приносятся жертвоприношения, которые непонятны современному человеку. Дале принцесса с друзьями посещают другие племена, каждое из которых самобытно по-своему…