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Постер фильма Вчерашняя мишень
4.4
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4.4

Вчерашняя мишень

, 1996
Yesterday's Target
США / фантастика, драма, триллер / 18+
Постер фильма Вчерашняя мишень
4.4

О фильме

Быть особенным всегда непросто. Особенно, если таких как ты всего трое, а за вами охотятся все спецслужбы, и самые лучшие агенты не спят ночами, придумывая планы по вашему захвату. Облегает дело то, что вся троица отмечена одинаковыми знаками, в толпе их не спутать. А мешают их невероятные способности. Они умеют читать мысли и двигать предметы на расстоянии. Эта троица настоящие профи и сдаваться не намерены, ведь мало кому хочется стать объектом научного изучения. Скрываться нашим героям становится труднее с каждым днем, ведь к отдельным спецагентам уже подключили всю армию, такой махине сложно противостоять втроем. Тут возможностью выхватить пистолет с помощью силы мысли не отделаться. Спасает суперменов только умение читать будущее, а значит, возможность видеть то, что противник еще только задумывает. Но спецслужбы тоже не стоят на месте и придумывают все новые способы, которые должны привести к поимке удивительной троицы.

В ролях

Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Holden
Дэниэл Болдуин
Дэниэл Болдуин
Paul Harper
Ричард Херд
Aaron Winfield
Тревор Годдард
Agent Riggs
Стэйси Хайдук
Jessica Harper
Т.К. Картер
Carter
ЛеВар Бёртон
ЛеВар Бёртон
Winstrom
Дэвид Неттер
Young Roland
Tom Poster
Agent Johnson
Пэйдж Мозли
Ricky
Режиссер Бэрри Самсон
Сценарист Дэвид Бурла
Композитор Todd Hayen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 22 апреля 1996
Дата выхода
22 апреля 1996 США
MPAA R
Производство IRS Media
Другие названия
Yesterday's Target, 2025 - Gejagt durch die Zeit, Célpont a múltban, La stirpe del futuro, Les Visiteurs du futur, No Limiar do Tempo, Objetivo X, Ocalić przyszłość, Stohos apo to parelthon, Вчерашна мишена, Вчерашняя мишень, サイキック・ターゲット

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
3.8 IMDb

Отзывы о фильме

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