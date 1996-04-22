Быть особенным всегда непросто. Особенно, если таких как ты всего трое, а за вами охотятся все спецслужбы, и самые лучшие агенты не спят ночами, придумывая планы по вашему захвату. Облегает дело то, что вся троица отмечена одинаковыми знаками, в толпе их не спутать. А мешают их невероятные способности. Они умеют читать мысли и двигать предметы на расстоянии. Эта троица настоящие профи и сдаваться не намерены, ведь мало кому хочется стать объектом научного изучения. Скрываться нашим героям становится труднее с каждым днем, ведь к отдельным спецагентам уже подключили всю армию, такой махине сложно противостоять втроем. Тут возможностью выхватить пистолет с помощью силы мысли не отделаться. Спасает суперменов только умение читать будущее, а значит, возможность видеть то, что противник еще только задумывает. Но спецслужбы тоже не стоят на месте и придумывают все новые способы, которые должны привести к поимке удивительной троицы.