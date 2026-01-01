Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Расследование убийства депутата Госдумы и его семьи поручают талантливому следователю Анатолию Тополю. По ходу дела к нему попадает информация о необычном искусственном веществе под названием красная ртуть. Она может стать более эффективным заменителем плутония и использоваться при создании оружия с колоссальной разрушительной силой. За всем этим явно стоят люди с самого верха, но Анатолий полон решимости наказать виновных.