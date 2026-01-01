Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Осторожно! Красная ртуть!
Осторожно! Красная ртуть!

Осторожно! Красная ртуть!

Beware! Red mercury! 18+
О фильме

Расследование убийства депутата Госдумы и его семьи поручают талантливому следователю Анатолию Тополю. По ходу дела к нему попадает информация о необычном искусственном веществе под названием красная ртуть. Она может стать более эффективным заменителем плутония и использоваться при создании оружия с колоссальной разрушительной силой. За всем этим явно стоят люди с самого верха, но Анатолий полон решимости наказать виновных.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1995
Производство Kinostudia imeni Dovzenko
Другие названия
Oberezhno! Chervona rtut!, Обережно! Червона ртуть!, Осторожно! Красная ртуть!
Режиссер
Анатолий Иванов
В ролях
Владимир Талашко
Вадим Поликарпов
Олег Масленников
Анатолий Лукьяненко
Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
