Друзья отправляются на вечеринку в загородный клуб. По дороге домой они становятся жертвами сатанистов, которые проводят страшные ритуалы и пьют людскую кровь. Выбраться из этой ловушки будет непросто.

Компанию молодых людей приглашают на вечеринку, которая проходит в клубе Night of the Living Rave, расположенном в ангаре далеко за городом. Когда они едут обратно домой на автомобиле, то чуть не сбивают одинокую девушку, идущую по дороге. Напуганная и вся в крови, она рассказывает героям о страшных сатанистах, живущих в местных лесах. Это таинственная Секта Теней, члены которой охотятся на людей, убивают их и выпивают кровь. Они хотели сделать то же самое с этой девушкой, но ей удалось сбежать.

Ребята решают скорее уехать, но не успевают: появляются сатанисты, которые начинают охоту на новых жертв. Под утро героям удается добраться до провинциального города, но там они не находят спасения. Оказывается, местные жители тоже на стороне сектантов… Удастся ли друзьям спастись?