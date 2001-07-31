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Постер фильма Жертва дьявола
3.9
Киноафиша Фильмы Жертва дьявола
3.9

Жертва дьявола

, 2001
Devil's Prey
США / триллер, ужасы / 18+
Постер фильма Жертва дьявола
3.9

О фильме

Друзья отправляются на вечеринку в загородный клуб. По дороге домой они становятся жертвами сатанистов, которые проводят страшные ритуалы и пьют людскую кровь. Выбраться из этой ловушки будет непросто.

Компанию молодых людей приглашают на вечеринку, которая проходит в клубе Night of the Living Rave, расположенном в ангаре далеко за городом. Когда они едут обратно домой на автомобиле, то чуть не сбивают одинокую девушку, идущую по дороге. Напуганная и вся в крови, она рассказывает героям о страшных сатанистах, живущих в местных лесах. Это таинственная Секта Теней, члены которой охотятся на людей, убивают их и выпивают кровь. Они хотели сделать то же самое с этой девушкой, но ей удалось сбежать.

Ребята решают скорее уехать, но не успевают: появляются сатанисты, которые начинают охоту на новых жертв. Под утро героям удается добраться до провинциального города, но там они не находят спасения. Оказывается, местные жители тоже на стороне сектантов… Удастся ли друзьям спастись?

В ролях

Тим Томерсон
Sheriff
Патрик Бергин
Патрик Бергин
Minister Seth
Эшли Джонс
Susan
Чарли О`Коннелл
David
Дженнифер Лайонс
Samantha
Елена Лайонс
Fawn
Брайан Кирквуд
Eric
Рашаан Нэлл
Joe
Кори Пейдж
Treymore
Мэриэнн Мюллерлайле
Grace
Режиссер Брэдфорд Мэй
Сценарист Рэндолл Фрайкс, С. Кортни Джойнер
Композитор Andrew Keresztes
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 31 июля 2001
MPAA R
Производство American World Pictures (AWP), Triad Productions
Другие названия
Devil's Prey, Adoradores del diablo, Altar des Satans, Az ördög árnyéka, Délivre-moi du mal, Délivre-nous du mal, Kuradi saak, La Preda del Diavolo, Night Screams - Hetzjagd durch die Nacht, Paholaisen saalis, Presa del diablo, Protection - Hetzjagd durch die Nacht, Pyli stin Kolasi, Sombras do Mal, Wyznawcy, Жертва дьявола, Délivrez-nous du mal

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 10 голосов
3.5 IMDb

Отзывы о фильме

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