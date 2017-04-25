Документальный фильм «На никелевой Луне» повествует о горнодобывающем городе Норильске, расположенном в самом сердце Сибирской Арктики. Норильск, построенный узниками ГУЛАГа при Сталине, остаётся загадочным местом, преследуемым его прошлыми страданиями. Пока шахтёры размышляют о потерянном духе товарищества, местные подростки мечтают о побеге.

Норильск – самый закрытий город России, куда обычно нет доступа иностранцам. В картине канадского режиссёра Франсуа Жакоба артисты и потомки узников ГУЛАГа пытаются пролить свет на тёмное прошлое Норильска, давно похороненное под сибирским льдом. Фильм также предлагает зрителю посмотреть изнутри на сегодняшнюю жизнь норильских горнодобытчиков, которые горюют об утраченном прошлом, и на проблемы молодого поколения, мечтающего уехать. Что ищет норильская молодёжь? Почему юным жителям города не находится места в родных краях?