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Постер фильма На никелевой Луне
Постер фильма На никелевой Луне
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы На никелевой Луне

На никелевой Луне

A Moon of Nickel and Ice 18+
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О фильме

Документальный фильм «На никелевой Луне» повествует о горнодобывающем городе Норильске, расположенном в самом сердце Сибирской Арктики. Норильск, построенный узниками ГУЛАГа при Сталине, остаётся загадочным местом, преследуемым его прошлыми страданиями. Пока шахтёры размышляют о потерянном духе товарищества, местные подростки мечтают о побеге.

Норильск – самый закрытий город России, куда обычно нет доступа иностранцам. В картине канадского режиссёра Франсуа Жакоба артисты и потомки узников ГУЛАГа пытаются пролить свет на тёмное прошлое Норильска, давно похороненное под сибирским льдом. Фильм также предлагает зрителю посмотреть изнутри на сегодняшнюю жизнь норильских горнодобытчиков, которые горюют об утраченном прошлом, и на проблемы молодого поколения, мечтающего уехать. Что ищет норильская молодёжь? Почему юным жителям города не находится места в родных краях?

 

Страна Канада
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 25 апреля 2017
Другие названия
A Moon of Nickel and Ice, Sur la lune de nickel, На никелевой Луне
Режиссер
Франсуа Жакоб
В ролях
Виктор Пашин
Лев Нетто
Анна Баранова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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