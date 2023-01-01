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Железная башка
Железная башка, 2010: актеры и роли
Knucklehead
Железная башка
2010 / США
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Железная башка, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл В. Уоткинс
Michael W. Watkins
В ролях
Уилл Пэттон
Will Patton
Мелора Хардин
Melora Hardin
Бобби Дж. Томпсон
Bobb'e J. Thompson
Марк Фойерстин
Mark Feuerstein
Сол Рубинек
Saul Rubinek
Ребекка Крескофф
Rebecca Creskoff
Уэнди Мэлик
Wendie Malick
Дэннис Фарина
Dennis Farina
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