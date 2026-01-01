«Ералаш» для взрослых от Андрея Бадина – своеобразного актера и режиссера, который прославился на весь рунет благодаря комедийному каналу на YouTube со скетчами, гэгами и прочими приколами. Пользователям ivi Бадин знаком по фильмам «Суперхирург», «Даг» и «Помощничек» – фантастическим абсурдистским комедиям в реалиях обычных московских дворов. В «Шоу Андрея Бадина» сам главный герой и его друзья снова будут превращать обычные городские улицы и парки в центры происходящего всяческих странных событий. Персонажи Бадина будут управлять молниями, уменьшать своих врагов, проучивать продажных блюстителей порядка, путешествовать по России в поисках метеоритов и неизвестных науке видов животных, перевоплощаться в Железного человека и Человека-паука…