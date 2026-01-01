Отзывы о фильме
Профессор Эрудит, дворовой хулиган Вася Непоседкин, братья-гитаристы Брень и Трень, философ-сладкоежка Шарик-Пых, выдумщик Витюша и смышленый малыш Ляль Петрович – как вы думаете, кто эти ребята? Да это самые настоящие Волшебники двора. Да-да, именно так и никак иначе. Такое звание ребята заслужили за свое чудодейственное пение, от которого каждый, кто его слышал, терял свое плохое настроение и начинал радоваться и подпевать.