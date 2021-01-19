Наша рецензия

Пенсильвания. Лето 1922 года. Зной: тяжело дышать, думать, говорить. Отец юной Роуз (Деванни Пинн) Уильям (Джонатан Беннетт), казалось бы, благополучно вернулся с войны. Он не получил ранений, ему везло на фронте. И вроде бы жизнь теперь должна вернуться в прежнее русло. Но Уильям, стоит ему за обеденным столом закрыть глаза, сразу вспоминает пулеметные очереди, окопы, устланные трупами, и прочие кошмары, которые он пережил. ПТСР или дух зла остался в нем? Мужчина просит не прикасаться к нему…