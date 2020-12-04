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Киноафиша Рецензии «Проклятие монахини Роуз»: Рецензия Киноафиши

«Проклятие монахини Роуз»: Рецензия Киноафиши

4 декабря 2020 00:00
«Проклятие монахини Роуз»: Рецензия Киноафиши

Посттравматический синдром как акт экзорцизма.

Пенсильвания. Лето 1922 года. Зной: тяжело дышать, думать, говорить. Отец юной Роуз (Деванни Пинн) Уильям (Джонатан Беннетт), казалось бы, благополучно вернулся с войны. Он не получил ранений, ему везло на фронте. И вроде бы жизнь теперь должна вернуться в прежнее русло. Но Уильям, стоит ему за обеденным столом закрыть глаза, сразу вспоминает пулеметные очереди, окопы, устланные трупами, и прочие кошмары, которые он пережил. ПТСР или дух зла остался в нем? Мужчина просит не прикасаться к нему и, окончательно обезумев, вопит, что прежде всего «хочет истечь кровью». Он проигрывает свою битву за чистое сознание, свое тело и светлое будущее. Однажды ночью в доме происходит массовое убийство, целой и невредимой из этой бойни выходит только Роуз. Она пережидает ночь в лесу, после чего с трудом обретает свой покой. Спустя долгие годы девушка находит свое пристанище в тихом католическом приюте. Новый ритм жизни всецело ее устраивает, Роуз даже собирается принять невозвратный обет, отдав и свое тело, и свою душу церкви. Но неведомая сила попытается этому помешать. Громкие посторонние звуки и постепенная дереализация только начало борьбы Роуз за свое тело, той битвы, которую некогда проиграл ее отец, и то наследие, которое ей оставил.

«Проклятие монахини Роуз»: Рецензия Киноафиши
Проклятие монахини Роуз

В оригинале, конечно же, никакой привязки к франшизе «Заклятие» у картины нет. Называется она куда более многозначительно «Рассвет», дожить до которого, будучи в плену у злого духа, куда тяжелее, чем кажется. Почему происходит столь навязчивое объединение концепций «Проклятия монахини» (2018) за авторством Корина Харди и «Роуз», предельно понятно. Католический хоррор случается далеко не каждый день, зачастую его лирическим героем становится благородный священник, даже если его совесть и отягощена грехом. Все это меркнет перед той светлой миссией, которую на мужчину возлагает церковь. Взгляд на мирную, но слишком благостную (настолько, что дьявольщине так и неймется показаться и проявиться) жизнь Роуз после семейной трагедии – точка зрения, конечно, не уникальная, но уже вышедшая из пика популярности. Экзорцизм как таковой уступил лидирующие позиции в жанре многочисленным привидениям и прочим невидимым сущностям, которые готовы терроризировать несчастных людей сутками и годами. «Роуз», что примечательно, картина достаточно подробная в том, что касается быта, ежедневных ритуалов, размеренного существования, по которому можно отмерять часы.

«Проклятие монахини Роуз»: Рецензия Киноафиши
Проклятие монахини Роуз

Режиссер Брэндон Слэгл при беглом взгляде на его фильмографию воспринимается как очевидный киноэнтузиаст, человек, увлеченный ремеслом, готовый осваивать любые жанры и, вполне вероятно, относящийся к своим работам с позиции осуществления гиковских (или даже детских) мечт. И эксплотейшн, и боевики, и слэшеры, и фантастика – каких только массовых работ в послужном списке Слэгла не найдешь. «Роуз», судя по всему, наиболее сдержанная (во всех смыслах – даже картинка в фильме приглушенная) его работа, в которой есть неслучайное пространство церкви как последнего отчего дома для всех нуждающихся, читаемые реверансы «Ужасу Амитивилля», смешение католических догматов и язычества, мотив посттравматического синдрома как родового проклятия. Для аудитории, еженедельно ищущей в репертуаре многозальников очередной хоррор, «Роуз» зайдет на ура: пугающие звуки из труб и настойчивый стук за стеной перейдут в бессонницу, а потом уже и в полноценные мучительные галлюцинации, истерики и, наконец, изгнание. За последним и ходят в кино – развлечься, удивиться. Слэгл поставленных перед собой задач добивается любой ценой. Даже на ниве малобюджетного хоррора.

Антон Фомочкин
Антон Фомочкин
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