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Долгая дорога домой Долгая дорога домой
Киноафиша Фильмы Долгая дорога домой Отзывы о фильме «Долгая дорога домой»
Долгая дорога домой 2017 / Россия
8.4 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о фильме «Долгая дорога домой»

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aagrimova 14 февраля 2021, 14:54
Оценка
Очень интересный фильм с глубоким смыслом. С удовольствием пересмотрела бы вновь, но к сожалению его пока нет в сети. Жду!
14 февраля 2021, 14:54 Ответить
ewan.konyagin 18 февраля 2021, 03:58
Оценка
Постер - Огонь!
Трейлер - Интригует! (Правда из трейлера не совсем ясно о чем фильм).
Однозначно пойду! После постараюсь написать.
18 февраля 2021, 03:58 Ответить
krilov14524 12 октября 2022, 06:24
Оценка
Вполне смотрибельно. Идея отличная.
12 октября 2022, 06:24 Ответить
jannyrte 24 октября 2022, 08:20
Оценка
Смотрибельное. Не жалко потраченного времени.
24 октября 2022, 08:20 Ответить
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