Бесконечный Феллини, 2019

Воспоминания коллег о великом режиссере, неожиданно перетекающие в загадочную и мистическую историю Перед началом показа — лекция кинокритика, преподавателя Московской школы кино Всеволода Коршунова, приуроченная к 100-летию со дня рождения Федерико Феллини Мечтатель из Римини, поэт, выбравший для своего искусства кинематографическое воплощение — Федерико Феллини воспел итальянскую провинцию с ее трагикомическим карнавальным мировоззрением. Но посреди барочного праздника он продолжал видеть то, что скрыто за поверхностью. Его с юношества манило море: не умея физически плавать, он познавал его метафизику созерцательно. Его манили фантазии, грезы и сны — работу которых он воплотил в своем кинематографе одним из первых в мире. Вокруг себя он собирал удивительных людей, бывших его соавторами и друзьями — их воспоминания и свидетельства легли в основу этого документального фильма. Режиссер Эудженио Каппуччио, в юношестве работавший ассистентом Феллини на съемках фильма «И корабль плывет» и долгие годы поддерживавший с ним связь «учитель-ученик», сделал этот фильм по заказу телеканала RAI, погрузившись в его архивы. Однако основной акцент картины неожиданно переносится не на память о снятом, а на откровение о неснятом — двух попытках Феллини экранизировать произведения Карлоса Кастанеды, неудавшейся встрече мэтров и волнительной поездке в Мексику, полной потусторонних странностей, заставивших режиссера отказаться от съемок, но выбрать для рассказа о случившемся форму комикса. Фильм проливает немного света на загадочные события, вера в действительность которых останется субъективным правом каждого зрителя. Но заставит посмотреть на внутренний мир великого режиссера и его дар с новой захватывающей стороны.