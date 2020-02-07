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Кире 2019 / Россия
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Отзывы о фильме «Кире»

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glf22 7 февраля 2020, 11:42
Оценка
Очень ждем выхода на прокат данного фильма. Хотим сходить посмотреть с друзьями. Знакомые, коллеги такого же мнения. Замечательно было бы иметь возможность смотреть фильмы и мультики в кинотеатре на татарском языке!!!
7 февраля 2020, 11:42 Ответить
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