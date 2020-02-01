Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112. Снежное настроение
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112. Снежное настроение, 2020
2020 / Россия
Трейлер
мало голосов
Оцените
1
голос
Написать отзыв
Новые серии любимых мультфильмов!
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
семейный
короткометражный
детский
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
В новом выпуске ми-ми-мишки устраивают соревнования, а Катя и Эф узнают, как делают игрушки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг».
Развернуть
мало голосов
Оцените
1
голос
Продолжительность
47 минут
Год выпуска
2020
Премьера в России
1 февраля 2020
Премьера в мире
1 февраля 2020
Возраст
0+
Прокатчик
МВК
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
1
голос
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Рецензия
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Хронос
Написать отзыв
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Финальный аккорд
Рецензия
Написать отзыв
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь