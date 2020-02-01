МУЛЬТ в кино. Выпуск № 112. Снежное настроение, 2020

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о выходе в прокат О фильме В новом выпуске ми-ми-мишки устраивают соревнования, а Катя и Эф узнают, как делают игрушки. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Домики», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг». Развернуть мало голосов Оцените 1 голос Продолжительность 47 минут Год выпуска 2020 Премьера в России 1 февраля 2020 Премьера в мире 1 февраля 2020 Возраст 0+ Прокатчик МВК 1 постер

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