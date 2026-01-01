ОСТОРОЖНО! Взрослый юмор! Уже совсем скоро будем ухохатываться в кинотеатрах над сборником комедийного кино "Best Comedy Shorts"! Смех же делает жизнь длиннее, но не это самое главное, правда? Независимо от того, сколько сотен лет мы с вами проживем, давайте кайфовать так, будто бы каждый день - последний. "Best Comedy Shorts" не позволит вам потратить это время в пустую! Фильмы, вошедшие в программу, точно рассмешат даже самых суровых и самых требовательных зрителей. Сам Чаплин заценил бы такой движ.