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TheatreHD: Акрам Хан: Родом из Карри Хауса
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Акрам Хан: Родом из Карри Хауса
The Curry House Kid

TheatreHD: Акрам Хан: Родом из Карри Хауса, 2019

2019 / Великобритания
7.7 Оцените
15 голосов
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О фильме

Фильм-притча, фильм-танец, фильм-путешествие. О возвращении к себе, принятии своего прошлого и себя как части двух миров – и в то же время о страсти к танцу, об умении и желании выразить движением не только эмоции, но историю, менталитет, судьбу своего народа. Две недели из жизни знаменитого британца Акрама Хана. Две недели, за которые родится новый танец, а мальчик из Карри Хауса вернется домой. Сейчас имя британского хореографа Акрама Хана знают все, кто хоть немного интересуется балетом и современным танцем. Но путь на Олимп не был усеян розами и пройден был вопреки всему. Сын выходцев из Бангладеш, Акрам имел четкие перспективы в жизни. Он должен был стать наследником трудно давшегося семейного бизнеса, маленького ресторанчика индийской кухни - Curry House, как их принято называть в Лондоне. Но мальчик страстно желал танцевать и покинул родительский дом, чтобы реализовать свою мечту. Спустя годы, достигнув того, о чем мечтал, Акрам возвращается домой, чтобы посвятить свою новую работу своему народу: тем, кто покинул родину, но пытается сберечь ее дух и традиции. Родители, друзья, те, рядом с кем прошло детство, те, кто держит индийские рестораны сейчас – все они станут фундаментом для танца-исповеди, танца-принятия и объяснения в любви. «Чтобы создать новый танец, я хочу понять мир, от которого я бежал. На две недели я возвращаюсь сюда, в атмосферу, ароматы, в ритм Карри Хауса на Брик Лейн в восточном Лондоне – в пульсирующее сердце британской индустрии индийской кухни». Удастся ли Акраму вернуться назад и вновь стать мальчиком родом из Карри Хауса?

7.7 Оцените
15 голосов
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 29 апреля 2019
Возраст 12+
Режиссер
Ник Пойнц
В ролях
Акрам Хан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Акрам Хан: Родом из Карри Хауса 1 постер
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Каро 7 Атриум
19:30
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«TheatreHD: Акрам Хан: Родом из Карри Хауса» в кинотеатрах

пт 29 пн 1
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