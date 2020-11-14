На экраны российских кинотеатров при правильной дистанции выходит новая картина Томаса Винтерберга «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном и еще одним любимчиком режиссера Томасом Бо Ларсеном. Рассказываем, какой получилась экзистенциальная драма и почему ее обязательно стоит смотреть в такой сложный период, в котором находится весь мир. В центре сюжета история про трех мужчин, потерявших смысл в жизни. Один – учитель истории и уже не получает удовольствия от предмета,…
Схожу ещё раз ,посмотреть на большом экране .
Позитив в нем есть точно. И философия.
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