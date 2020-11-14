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Еще по одной Еще по одной
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Another round / Druk Еще по одной 2020 / Дания / Швеция / Нидерланды
7.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Еще по одной»

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Наша рецензия

На экраны российских кинотеатров при правильной дистанции выходит новая картина Томаса Винтерберга «Еще по одной» с Мадсом Миккельсеном и еще одним любимчиком режиссера Томасом Бо Ларсеном. Рассказываем, какой получилась экзистенциальная драма и почему ее обязательно стоит смотреть в такой сложный период, в котором находится весь мир. В центре сюжета история про трех мужчин, потерявших смысл в жизни. Один – учитель истории и уже не получает удовольствия от предмета,…

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cool.igor-1969 14 ноября 2020, 06:37
Оценка
Посмотрел ролик. Заинтересовал. Хочу посмотреть этот фильм.
14 ноября 2020, 06:37 Ответить
Misha Facer 18 ноября 2020, 22:58
Сходил с девушкой, фильм оставил что то после себя у меня в голове, я бы назвал что это трагикомедия, смысл фильма я если честно не допонял :(
18 ноября 2020, 22:58 Ответить
290572 3 января 2021, 07:36
Фильм для людей за 30. хороший, добрый с хэппиэндом.
3 января 2021, 07:36 Ответить
kudyakov_a 3 января 2021, 12:43
Отличное кино. Понравилось всё: актёры, идея, воплощение.
3 января 2021, 12:43 Ответить
Наталья Левина 1 февраля 2021, 10:26
Понравилась идея. Хороший актерский состав. Музыка.
Схожу ещё раз ,посмотреть на большом экране .
Позитив в нем есть точно. И философия.
1 февраля 2021, 10:26 Ответить
Маша Каша 27 января 2023, 00:46
Отличный фильм. Посмотрели 2й раз, второй раз с титрами. Пить полезно,но во всём нужно меру соблюдать.)
27 января 2023, 00:46 Ответить
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