Награды и номинации фильма Джон Уик 4 2023

Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Cinematic and Box Office Achievement
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023 MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Номинант
