Молодая и счастливая семья — Болот и Арууке — воспитывают двоих детей. Болот — талантливый художник и преподаватель художественного училища, человек с тонкой душой и богатым внутренним миром. Но в их тихую жизнь вмешиваются чужие люди, сплетни и недосказанности. Мелкие семейные ссоры постепенно превращаются в разрушительный конфликт, который приводит супругов к разводу. Расставание становится для Болота тяжёлым ударом. Человек, никогда не знавший тяги к алкоголю, остаётся один на один с одиночеством и отчаянием и постепенно теряет себя, уходя в мир алкоголя. Арууке же берёт на себя весь груз жизни и в одиночку поднимает двоих детей. Испытания не ломают её — они делают её сильнее. Прошлое оставляет глубокие раны, которые не так просто залечить. Но именно прощение, любовь и надежда способны подарить шанс на новое начало.