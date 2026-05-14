Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Экөөбүз
Киноафиша Фильмы Экөөбүз

Экөөбүз

, 2026
Экөөбүз
Кыргызстан / драма / 16+
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма Экөөбүз
Пойду 2
Не пойду 0

О фильме

Молодая и счастливая семья — Болот и Арууке — воспитывают двоих детей. Болот — талантливый художник и преподаватель художественного училища, человек с тонкой душой и богатым внутренним миром. Но в их тихую жизнь вмешиваются чужие люди, сплетни и недосказанности. Мелкие семейные ссоры постепенно превращаются в разрушительный конфликт, который приводит супругов к разводу. Расставание становится для Болота тяжёлым ударом. Человек, никогда не знавший тяги к алкоголю, остаётся один на один с одиночеством и отчаянием и постепенно теряет себя, уходя в мир алкоголя. Арууке же берёт на себя весь груз жизни и в одиночку поднимает двоих детей. Испытания не ломают её — они делают её сильнее. Прошлое оставляет глубокие раны, которые не так просто залечить. Но именно прощение, любовь и надежда способны подарить шанс на новое начало.

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 14 мая 2026
Дата выхода
14 мая 2026 Кыргызстан 16+

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Скупаю на «Авито» старые картонные коробки по 100 кг: 5 применений — и дома порядок, и на даче красота
Про засоры в раковине забыла навсегда — достаточно 1 чайной ложки: даже волосы уже не страшны
Мы даже в туалет всю жизнь ходили неправильно: один девайс в уборной облегчит вам жизнь
«Вокзал для двоих» любят все — но вот дословно процитировать его сможет не каждый (тест)
Как Маша попала к Медведю — уже никто и не помнит: дружба началась с забытой серии, набравшей 215 000 000 просмотров
«Последний богатырь» классный, но для детей — а это 8-серийное фэнтези совсем из другой лиги: с Пересильд и детективной интригой
Новую мини-дораму от Netflix смотреть одно удовольствие: уже получила 7.7 на IMDb за «идеальный хронометраж» – всего 8 серий
Финал ЧМ тот еще стыд для «бело-голубых»: а вот 5 сериалов из Аргентины закончились действительно хорошо
Чуть не уснула во время финала ЧМ-2026: эти 3 свежих триллера оказались в 100 раз напряжённее — дыхание замирает. Учись, Месси!
Тест для тех, кто любит ребусы и кино СССР: угадайте 5 зашифрованных фильмов (даже 3/5 наберут не все)
Включив «Гарри Поттера» от HBO, Хогвартс вы не увидите до самого финала: первые подробности рассекретил оператор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше