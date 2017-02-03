Сезон нарциссов, 2017

Социальная драма, проникнутая истинным гуманизмом. Истории трёх героинь разворачиваются параллельно. Одна из них — Гизу, водитель такси — подвозит знаменитого самовлюблённого актера, и это путешествие становится для обоих дорогой к себе. Другая героиня, Айлар, влюблена в мужчину, пережившего разлуку с невестой, и это искреннее чувство помогает преодолеть утрату. Третья девушка по имени Наргиз помогает близким осознать, что даже смерть ребенка — часть жизни. В финале все эти судьбы складываются в одну историю.