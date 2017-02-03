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Fasl-e Narges

Сезон нарциссов, 2017

2017 / Иран
5.8 Оцените
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О фильме

Социальная драма, проникнутая истинным гуманизмом. Истории трёх героинь разворачиваются параллельно. Одна из них — Гизу, водитель такси — подвозит знаменитого самовлюблённого актера, и это путешествие становится для обоих дорогой к себе. Другая героиня, Айлар, влюблена в мужчину, пережившего разлуку с невестой, и это искреннее чувство помогает преодолеть утрату. Третья девушка по имени Наргиз помогает близким осознать, что даже смерть ребенка — часть жизни. В финале все эти судьбы складываются в одну историю.

5.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 3 февраля 2017
Возраст 0+
Режиссер
Негар Азарбайджани
В ролях
Амир Агхаи
Педжман Базеги
Шабнам Гударзи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сезон нарциссов 1 постер
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