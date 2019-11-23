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МУЛЬТ в кино 107. Будет смешно! МУЛЬТ в кино 107. Будет смешно!
Киноафиша Фильмы МУЛЬТ в кино 107. Будет смешно! Отзывы о мультфильме «МУЛЬТ в кино 107. Будет смешно!»
МУЛЬТ в кино 107. Будет смешно! 2019 / Россия
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Отзывы о мультфильме «МУЛЬТ в кино 107. Будет смешно!»

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Нина Окулова 23 ноября 2019, 13:35
Оценка
Ребенок был первый раз в кинотеатре. Понравилось, что сеанс по времени не долгий, как раз для маленького ребенка. Сыну 4 года. Мультики любимые, ему понравилось. Будем ходить теперь чаще.
23 ноября 2019, 13:35 Ответить
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