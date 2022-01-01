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33 слова о дизайне 33 слова о дизайне
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33 Words About Design

33 слова о дизайне, 2019

2019 / Россия
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Исследовательская кинокартина Натальи Климчук и Ольги Морозовой представляет собой совокупность интригующих двухминутных рассуждений на тему отечественного дизайна от тридцати трех авторитетных российских дизайнеров. Фильм можно классифицировать как арт-хаус. Однако, по мнению создателей, поднятые темы и способ подачи будут интересны и обширной зрительской аудитории.

  • Премьерный показ состоялся в России 19 ноября 2019 года.
  • Дебютное кинематографическое детище дизайнерской онлайн-школы было выпущено в 2018 году и называется «Сто лет дизайна». В проекте участвовало двадцать лучших представителей модной индустрии в стране. Фильм покорил «Beat Film Festival-2018», был показан в сорока городах и шести государствах.
  • О втором кинопроекте «Bang Education» написали различные популярные издания, например: Esquire, Habr, The Village, Ведомости, Москва 24, Meduza и другие.
  • На просторах интернета можно найти множество умозаключений, рецензий и отзывов касательно фильма, если использовать запоминающийся хештег #33словаодизайне.
  • Киноальманах «33 слова о дизайне» создавался при активной поддержке «Beat Film Festival» и буквально за месяц был показан в пятидесяти городах страны. Сумма кассовых сборов превзошла результаты предыдущей киноленты в два раза.

Киноальманах «33 слова о дизайне» — это фильм-исследование дизайна в России. Многие считают, что специфически русского подхода к дизайну не существует. Но что если они недооценивают влияние культуры, истории и окружающей действительности на стиль и эстетические ориентиры тех, кто формирует нашу визуальную среду? Руководители онлайн-школы дизайна Bang! Bang! Education Наташа Климчук, Тим Черный и Оля Морозова собрали компанию из 33 современных русских дизайнеров. Среди них множество известных имен: Артемий Лебедев, Валерий Голыженков, Покрас Лампас, Антон Шнайдер, Денис Башев, Олег Пащенко. Все они говорят и думают по-русски и неизбежно вдохновляются тем, что вошло в наш быт, книги, практики, ритуалы, праздники, экономику, историческую память и моду. С помощью этих 33 проводников альманах попробует нащупать особенности и границы нашего национального восприятия красоты и взглянуть, какие этические и эстетические ценности мы несем миру. Проект создан школой Bang! Bang! Education при поддержке Yellow Images, а также людей, которые любят русскую культуру и интересуются ее пульсом.

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Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Постер фильма 33 слова о дизайне 2 постера
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