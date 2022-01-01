Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Без следа
Beze stopy

Без следа, 2019

2019 / Чехия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Герой камерной психологической драмы ведет уединенный образ жизни. Он практически не встречается с людьми, предпочитая общению ночлег в пустующих дачах. Он не вор и всегда убирает за собой, оставляя дом в том же виде, в каком он был до его прихода. Максимум, который он может себе позволить — съесть консервы. Он любит такой образ жизни — тишину и покой. Но этой зимой все пошло не так. Несмотря на все его попытки избежать общества, на пути ему попадаются парень, девушка и ребенок, которым нужна помощь.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Режиссер
Вит Карас
В ролях
Ондржей Ветхи
Марика Шоповска
Вацлав Шварц
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Приложение киноафиши