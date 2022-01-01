Без следа, 2019

Герой камерной психологической драмы ведет уединенный образ жизни. Он практически не встречается с людьми, предпочитая общению ночлег в пустующих дачах. Он не вор и всегда убирает за собой, оставляя дом в том же виде, в каком он был до его прихода. Максимум, который он может себе позволить — съесть консервы. Он любит такой образ жизни — тишину и покой. Но этой зимой все пошло не так. Несмотря на все его попытки избежать общества, на пути ему попадаются парень, девушка и ребенок, которым нужна помощь.