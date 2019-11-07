Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
С закрытыми окнами С закрытыми окнами
Киноафиша Фильмы С закрытыми окнами

С закрытыми окнами, 2019

2019 / Россия
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 7 ноября 2019
Премьера в мире 7 ноября 2019
Режиссер
Роман Супер
В ролях
Децл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма С закрытыми окнами 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма С закрытыми окнами
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Приложение киноафиши