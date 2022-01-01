Наша рецензия

Элена (Лайа Коста) возвращается домой с новогодней вечеринки и пытается поймать такси. Машина останавливается, но водитель намерен взять другого пассажира — молодого и симпатичного незнакомца (Джош О’Коннор). В итоге герои вместе оказываются на заднем сиденье, а потом, присмотревшись друг к другу, заканчивают вечер в одной постели. События развиваются стремительно, и вскоре Джейк уже переезжает к Элене со всеми вещами. Разница в возрасте его не смущает. Да, ему 26, а ей 35, но какое…