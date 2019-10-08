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Ты умеешь хранить секреты? Ты умеешь хранить секреты?
Киноафиша Фильмы Ты умеешь хранить секреты? Отзывы о фильме «Ты умеешь хранить секреты?»
Can You Keep a Secret? Ты умеешь хранить секреты? 2019 / США
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Ты умеешь хранить секреты?»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Эмма к своим околотридцати немного запуталась — бойфренд есть, но нелюбимый, на четвертой работе за три года все бесят и не дают продохнуть, еще и важная командировка в Чикаго прошла из рук вон плохо. А еще Эмма страшно боится летать, так что перед обратным рейсом Чикаго-Нью-Йорк напивается в стельку и выбирает соседа по креслу в качестве психотерапевта на время полета. Она выбалтывает ему все свои тайны, от личных до профессиональных, а новый знакомый Джек по чистой случайности…

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Nadezhda Kuzmina 8 октября 2019, 12:12
Оценка
Легкий американский фильм. Немного скучновато. Впечатления больше положительные.
8 октября 2019, 12:12 Ответить
madmozelka 9 октября 2019, 23:49
Хороший фильм, с глубоким смыслом! Стоит посмотреть и задуматься, о доверии, уверенности в себе. Будь собой- и ты обязательно встретишь, своего человека! Верь в себя-и все у тебя получится!
9 октября 2019, 23:49 Ответить
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