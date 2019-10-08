Наша рецензия

Эмма к своим околотридцати немного запуталась — бойфренд есть, но нелюбимый, на четвертой работе за три года все бесят и не дают продохнуть, еще и важная командировка в Чикаго прошла из рук вон плохо. А еще Эмма страшно боится летать, так что перед обратным рейсом Чикаго-Нью-Йорк напивается в стельку и выбирает соседа по креслу в качестве психотерапевта на время полета. Она выбалтывает ему все свои тайны, от личных до профессиональных, а новый знакомый Джек по чистой случайности…