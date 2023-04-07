Вознеси хвалу, 2023

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о выходе в прокат О фильме Молодежные хоры собираются вместе для участия в музыкальном конкурсе. Развернуть 6.1 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 2023 Премьера онлайн 7 апреля 2023 Премьера в мире 7 апреля 2023 Режиссер Тина Гордон Чизм В ролях Хлоя Бэйли Тристан Уайлдс Кристал Рени Анжелика Вашингтон Майкл Энтони Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Мы - семья Пиплз (2013) 5.3333335 1 постер

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