Боков еще вернется? «Фишер» продлили сразу на два сезона

Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6

Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»

Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер

Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему

Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери

«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим

«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит

Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку

Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»