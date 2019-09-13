«Русское краткое. Победители Кинотавра-2019»: Рецензия Киноафиши

«Русское краткое» ― проект, начатый кинокомпанией «Пионер» в 2018 году. Идея была в том, чтобы регулярно собирать альманахи из достойных российских короткометражек, которые у нас обычно проходят мимо зрительских радаров, и выпускать их в прокат как полноценные фильмы. Изначально «Пионер», который в своей прокатной политике вообще много внимания уделяет российскому кино, собирался делать это каждый месяц, но потом планы изменились и «Русское краткое» стало выходить раз в квартал. Фильмы для альманаха отбирались без какой-либо привязки к жанру или теме, рядом с именитыми авторами часто соседствовали новички, поэтому выпуски «Краткого» получались очень разными и по-киношному свежими.

Нынешний выпуск, пятый по счёту, составлен из победителей короткометражного конкурса «Кинотавра» этого года. Всего пять фильмов, пять разных авторов. Открывает сборник сентиментальная история о брошенных детях и непутёвых родителях «Интервью». Режиссёр картины Иван Соснин до этого снял целую россыпь короткометражек, но до полного метра пока не добрался. В «Интервью» нет ничего лишнего, всё на своём месте, всё работает как надо. Правда, в этой функциональности отчасти и заключается проблема фильма: ладно сделанная, словно по учебнику, картина довольно предсказуема, да ещё и история манипулятивная. Студентка журфака Соня (Марина Васильева) решает разыскать своего отца, детского писателя (Алексей Серебряков), которого никогда не видела. Выяснив адрес, она едет к нему под видом журналиста, чтобы взять интервью. Серебряков и Васильева играют здорово, и хотя бы ради них фильм стоит посмотреть, но в целом картина ничем особым не запоминается. Выверенная опрятная история о семейных ценностях.

Вторая короткометражка ― чёрная по духу и чёрно-белая по гамме комедия актрисы Паулины Андреевой («Оттепель», «Метод», «Спящие»). Сюжет «Плачу с вами» похож на анекдот: Митя (Павел Ворожцов) работает плакальщиком на похоронах, со всей страстью отдаётся делу и предлагает клиентам целый спектр разудалой горечи, вплоть до падения к покойному в могилу. Он креативен, проактивен и готов сделать для клиента всё. На кладбище он такой не один, конкуренция за могилы нешуточная. На работе Митя ютится в одном павильоне с продавщицей, у которой по дешёвке покупает цветы, а сам живёт с мамой, которой врёт, что работает в банке. «Плачу с вами» ― циничная, остроумная, правдивая картина о том, куда может залезть капитализм в поисках денег, а вместе с ним ― и самые неприкаянные и находчивые из нас. Андреева мастерски смешивает комическое и трагическое до полного неразличения, а чёрно-белая палитра становится саркастичным комментарием: это не только жизнь без красок, но и парадоксальная слепота, невозможность отличить «хорошее» от «плохого».

«Русское краткое»

Третьим номером идёт «Одна историческая ошибка», феерическая короткометражка от Михаила Местецкого, сценариста «Легенды №17» и «Хорошего мальчика». Если для многих режиссёров короткий метр ― просто разминка перед большим стартом, то для Местецкого это ― настоящий спорт и призвание. В 2011 году Михаил выпустил сразу две взрывных работы: меланхоличную притчу «Незначительные подробности случайного эпизода» о двух застрявших по соседству поездах, в которых вопреки всему кипела жизнь, и «Ноги ― атавизм», мокьюментари о секретных советских разработках по удлинению людей. Фирменный абсурдистский юмор, оригинальная режиссура и чуткость к поэзии повседневного есть и в «Одной исторической ошибке». Отличительная черта Местецкого ― то, как искусно он ломает рамку правдоподобия: в новом фильме мы видим три истории, рассказ рассказа в рассказе, которые в кульминации переплетаются так, что Нолан позавидует. Образцовое сочетание мастерства и оригинальности. Четвёртая картина ― «@Жених» Елены Стишовой, режиссёра замечательной «Сулейман горы». В «@Женихе» преувеличенно лубочные декорации русской деревни сталкиваются с феноменом «заочниц», сказка фольклорная встречает сказку городскую: девица ждёт суженого, только не из прекрасного далёка, а из тюрьмы. Созваниваются по Скайпу, чинно и не очень беседуют, мечтают и ждут. В деревне все отговаривают Валю (Ольга Добрина): хорошего от уголовника не жди, но она стоит на своём. Нарочито идиллическая картинка, стерильные, словно из рекламы молока, виды деревни, туманная дымка подчёркивают условность происходящего, но история узнаётся на раз. Благодаря этой стилистической игре вдруг понимаешь, как сильны архетипы в нашей культуре и как один и тот же сюжет всё повторяется спустя столетия. Всё это сделано иронично, легко и ярко, и узнать в картине автора трагичной «Сулейман горы» совсем не просто.

Последняя, пятая работа ― «Топливо» Михаила Архипова. Фильм получил главный приз в конкурсе короткого метра на «Кинотавре», и не согласиться с жюри сложно. Это очень киногеничная, фактурная работа, почти лишённая слов, от чего она только выигрывает. История проста: у безымянного героя глохнет трактор, и он отправляется за топливом в огромную хижину, полную неизвестных механизмов. Дальше начинается симфония преодоления, алхимический ритуал, где сходятся соцреализм и стимпанк, вступают в реакцию звук и изображение. Невероятно талантливая работа дебютанта Михаила Архипова и сценаристки Ирины Уманской выделяется даже на фоне маститых коллег. Хочется надеяться, что топливо для своих следующих картин они найдут без проблем.

Пятый выпуск «Русского краткого» ― идеальная точка входа в мир российского короткого метра, своеобразная выставка достижений. Короткометражки избегают многих ограничений «большого кино», так что здесь всегда можно найти свежие идеи в интересной упаковке. Если хотите узнать, чем дышит и о чём мечтает наше кино, начните с краткого. Это, как известно, сестра таланта. Евгений Ермакович