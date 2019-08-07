Наша рецензия

Джованни работает в аналитическом центре и всеми силами пытается выбить у международного фонда финансирование для бедных районов Италии. Он утверждает, что человека нельзя судить по внешности и заработку. Но когда Джованни возвращается в Рим, он узнаёт, что его единственная юная дочь Агнеса встречается с юношей Алессио из бедного квартала. Отец против такой связи. Точно так же считает мать парня Моника — сильная и грубоватая женщина, которая сразу невзлюбила и самого Джованни. Уже по…