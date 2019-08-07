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Добро пожаловать в Рим Добро пожаловать в Рим
Киноафиша Фильмы Добро пожаловать в Рим Отзывы о фильме «Добро пожаловать в Рим»
Come un gatto in tangenziale Добро пожаловать в Рим 2017 / Италия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Добро пожаловать в Рим»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Джованни работает в аналитическом центре и всеми силами пытается выбить у международного фонда финансирование для бедных районов Италии. Он утверждает, что человека нельзя судить по внешности и заработку. Но когда Джованни возвращается в Рим, он узнаёт, что его единственная юная дочь Агнеса встречается с юношей Алессио из бедного квартала. Отец против такой связи. Точно так же считает мать парня Моника — сильная и грубоватая женщина, которая сразу невзлюбила и самого Джованни. Уже по…

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Nadezhda Kuzmina 7 августа 2019, 12:53
Оценка
Скучно. На тройку. И опять нет дубляжа🤦‍♀️
7 августа 2019, 12:53 Ответить
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