Нити
Награды и номинации фильма Нити
Награды и номинации фильма Нити 1984
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая односерийная теледрама
Победитель
Best Film Cameraman
Победитель
Best Film Editor
Победитель
Best Design
Победитель
Best Film Sound
Номинант
Best Make Up
Номинант
Best Costume Design
Номинант
