Зрители прощали «Невскому» многое, но это не забыли: как воскрес Фома в пятом сезоне?

Без усов и шляпы: Никита Михалков за 80 лет жизни снялся в 59 фильмах – угадайте 5/5 картин по молодому актеру в кадре

127 млн просмотров у этой серии «Маши и медведя» говорят сами за себя: главную героиню тут не узнать

Избранный, пробуждение и агенты повсюду: у «Матрицы» есть клон — вышел за год до истории про Нео

Второй сезон «Душегубов» «урыл и закопал» первый: продолжение хита Amediateka стоит оценить любителям жанра

Неуникален даже Сукуна: «Магическая битва» «срисовала» героев с манги 20-летней давности – найдете своего любимчика? (фото)

Поле битвы - Земля: в этих живописных уголках планеты Кэмерон снял «Аватар: Пламя и пепел»

Успех Елизаветы II творит чудеса: Netflix снимает новую «Корону», теперь с американской семейкой №1

У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ

Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания