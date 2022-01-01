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The Oscars. Shorts
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The Oscars. Shorts, 2018

2018 / Великобритания / Франция
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О фильме

Вам предстоит познакомиться с Красной Шапочкой и Белоснежкой из мультфильма «Тошнотворные стишки» и узнать, как все происходило в их сказках на самом деле; посмеяться над лягушкой из «Вечеринки в саду», поразмышлять о философии с героем «Пустого пространства». А лучшей короткометражной картиной, которая в итоге унесла заветную статуэтку, стала трогательная история «Молчаливый ребенок», рассказывающая о глухой девочке Либби.

«The Silent Child» / «Молчаливый ребёнок»

Реж. Крис Овертон, Великобритания, 20 минут

Занятые родители Сью и Пол решают обратиться к социальному работнику, чтобы подготовить их глухую дочку Либби к школе. Джоанн и Либби сразу же поладили друг с другом, и девочка активно начинает изучать Британский язык жестов.

«Garden Party» / «Вечеринка в саду»

Реж. Габриэль Грэпперон, Виктор Кэйр, Франция, 7 мин.

В заброшенном особняке парочка амфибий изучает окружающий их мир.

«Пустое пространство» / «Negative Space»

Реж. Ру Кувахата, Макс Портер, Франция, 6 мин.

Несмотря на то, что отец Сэма почти никогда не бывает дома из-за командировок, он находит способ коммуницировать с сыном и учит его, как правильно паковать вещи.

«Тошнотворные стишки» / «Revolting Rhymes»

Реж. Джейкоб Шан, Джен Лахауэр, Великобритания, 60 мин.

Забавная фантазия писателя Роалда Дала, перенесённая на экран. Что на самом деле происходило с героями известных нам сказок? Какими были Золушка, Белоснежка, семь гномов? А Красная Шапочка и Серый Волк? К слову, именно он и является рассказчиком в мультфильме! Мультфильм состоит из двух частей, и в каждой мы встретимся с уже полюбившимися героями, с которыми окунёмся в мир весёлых сказок.

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Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Постер фильма The Oscars. Shorts 1 постер
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