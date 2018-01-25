Копы, 2018

Остросюжетная драма о посттравматическом синдроме элитного полицейского. Кристоф (Лоуренс Рупп) – честолюбивый новобранец. Он усердно и одержимо тренируется, чтобы стать частью специального элитного подразделения венской полиции WEGA. Жесткая конкуренция, борьба и давление со стороны сослуживцев – часть его повседневной жизни. Главный инструктор подразделения Константин Благо (Антон Нури) классически суров со своими подопечными. Однажды на дежурстве Кристоф стреляет в психически больного человека, чтобы защитить коллегу. Вынужденная самооборона или страшная ошибка? Пока профессиональное окружение чествует его как героя, Кристофа не перестают мучить панические атаки и критика со стороны близких. Чтобы не упасть в грязь лицом перед коллегами, он встает на путь насилия, становясь все более бесчеловечным по отношению к другим людям. Даже к своей девушке. Светлая мечта стать элитным полицейским оборачивается кошмаром.