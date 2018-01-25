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Cops

Копы, 2018

2018 / Австрия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Остросюжетная драма о посттравматическом синдроме элитного полицейского. Кристоф (Лоуренс Рупп) – честолюбивый новобранец. Он усердно и одержимо тренируется, чтобы стать частью специального элитного подразделения венской полиции WEGA. Жесткая конкуренция, борьба и давление со стороны сослуживцев – часть его повседневной жизни. Главный инструктор подразделения Константин Благо (Антон Нури) классически суров со своими подопечными. Однажды на дежурстве Кристоф стреляет в психически больного человека, чтобы защитить коллегу. Вынужденная самооборона или страшная ошибка? Пока профессиональное окружение чествует его как героя, Кристофа не перестают мучить панические атаки и критика со стороны близких. Чтобы не упасть в грязь лицом перед коллегами, он встает на путь насилия, становясь все более бесчеловечным по отношению к другим людям. Даже к своей девушке. Светлая мечта стать элитным полицейским оборачивается кошмаром.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 20 января 2019
Премьера в мире 25 января 2018
Возраст 18+
Режиссер
Стефан А. Лукач
В ролях
Лоуренс Рупп
Лоуренс Рупп
Антон Нури
Мария Хофштаттер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Копы 2 постера
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