Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Знаете ли вы Листеров?
Киноафиша Фильмы Знаете ли вы Листеров?
Have You Seen the Listers?

Знаете ли вы Листеров?, 2017

2017 / Австралия
6.7 Оцените
11 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

История жизни молодого австралийского художника Энтони Листера — звезды современного стрит-арта, который проделал головокружительный путь от создания граффити на стенах родного Брисбейна до выставок и продаж на главных арт-площадках мира. Энтони Листера называют «беззаботным Бэнкси» и причисляют к поп-сюрреалистам. Листер доводит «низкие» жанры — комиксы, субкультурное творчество, уличную эстетику — до апогея. С ранней юности Энтони фиксировал себя, своих близких и свой творческий процесс на видеокамеру. На основе этих архивных материалов режиссер Эдди Мартин рассказывает историю творческого взлета и личного падения художника. На домашних пленках мы видим не только первые успехи Энтони как художника и его переезд в Нью-Йорк, не только его полные любви отношения с супругой и рождение детей, но и то, как страсть к работе, славе и вовлечение в арт-рынок постепенно разрушают его семью и в конечном счете самого художника.

6.7 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 10 августа 2017
Возраст 18+
Режиссер
Эдди Мартин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Знаете ли вы Листеров? 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Приложение киноафиши