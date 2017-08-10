Знаете ли вы Листеров?, 2017

История жизни молодого австралийского художника Энтони Листера — звезды современного стрит-арта, который проделал головокружительный путь от создания граффити на стенах родного Брисбейна до выставок и продаж на главных арт-площадках мира. Энтони Листера называют «беззаботным Бэнкси» и причисляют к поп-сюрреалистам. Листер доводит «низкие» жанры — комиксы, субкультурное творчество, уличную эстетику — до апогея. С ранней юности Энтони фиксировал себя, своих близких и свой творческий процесс на видеокамеру. На основе этих архивных материалов режиссер Эдди Мартин рассказывает историю творческого взлета и личного падения художника. На домашних пленках мы видим не только первые успехи Энтони как художника и его переезд в Нью-Йорк, не только его полные любви отношения с супругой и рождение детей, но и то, как страсть к работе, славе и вовлечение в арт-рынок постепенно разрушают его семью и в конечном счете самого художника.