Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Дети в центре внимания
Дети в центре внимания
, 2019
Kids in the Spotlight / Lampenfieber
Германия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Алице Агнескирхнер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия
Год выпуска
2019
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Касса невест
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Натяжные потолки в Европе вешают только люди без вкуса: модные дизайнеры нашли 3 идеальных замены – №2 супер для лета
Один стакан на таз воды, и белая футболка как новая: ни запаха, ни желтых пятен — простая стирка не поможет
Пару капель на туалетную бумагу – и застилаю сиденье унитаза: стульчак сияет, как новенький – от желтизны ни следа
Тест: попросили ИИ нарисовать обложки к советской классике — сможете с первого раза угадать все 5 фильмов?
«Что нам стоит тест построить?»: а вот узнать 5 советских фильмов по кадру со строителем будет нелегко (сложность 8/10)
Тест для тех, кто сидит в очереди за бензином: вспомните 5 фильмов СССР по автомобилям
Юра, да не тот: в топ-5 лучших российских фильмов – ни одного с Борисовым, зато №5 – в стиле Данелии (и Спилберга!)
«Я не трус, но я боюсь», что вы не наберете 5/5 в этом тесте: угадайте советский фильм по шутке — и докажите, что вы профи
Русские «Сумерки» со звездами «Ликвидации» и «Невского» зря 13 лет пролежали на полке: «Наша Белла в разы горячее американской!»
Наконец-то дождались от Netflix триллер с «необыкновенной задумкой» — уже 1 600 000 зрителей пали перед его чарами
Избивала ребенка, пила в три горла: от реальной Аннушки из «Мастера и Маргариты» у Воланда душа убежала бы в пятки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667