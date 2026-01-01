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Киноафиша Фильмы Дети в центре внимания

Дети в центре внимания

, 2019
Kids in the Spotlight / Lampenfieber
Германия / документальный / 18+
Режиссер Алице Агнескирхнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Год выпуска 2019

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