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Матиас и Максим Матиас и Максим
Киноафиша Фильмы Матиас и Максим Отзывы о фильме «Матиас и Максим»
Matthias & Maxime Матиас и Максим 2019 / Канада
7.4 Оцените
15 голосов
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Отзывы о фильме «Матиас и Максим»

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Наша рецензия

Матиас и Максим — лучшие друзья с самого детства. Однажды им пришлось на спор поцеловаться перед камерой. С того дня они не могут общаться без смущения: внезапно нахлынут или эротические чувства, или ужас от осознания своей возможной гомосексуальности. Маттиас и Максим даже ссорятся, но в конце концов понимают, что дружба важнее этих глупостей. Таков краткий пересказ сюжета, который, конечно, намного сложнее и тоньше. В любом случае, это лучший среди последних фильмов Ксавье Долана,…

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