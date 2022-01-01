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Матиас и Максим — лучшие друзья с самого детства. Однажды им пришлось на спор поцеловаться перед камерой. С того дня они не могут общаться без смущения: внезапно нахлынут или эротические чувства, или ужас от осознания своей возможной гомосексуальности. Маттиас и Максим даже ссорятся, но в конце концов понимают, что дружба важнее этих глупостей. Таков краткий пересказ сюжета, который, конечно, намного сложнее и тоньше. В любом случае, это лучший среди последних фильмов Ксавье Долана,…