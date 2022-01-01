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Лизе И. Осволл

Lise I. Osvoll
Лизе И. Осволл
Лизе И. Осволл Lise I. Osvoll
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Карьера
Режиссер, Актриса, Сценарист
Биография Лизе И. Осволл

Родилась в 1979 году в Норвегии. 

Фильмография Лизе И. Осволл
Веселая ферма
Веселая ферма
анимация 2018, Норвегия
6.0
Элиас и королевская яхта
Элиас и королевская яхта
семейный, анимация, детский 2007, Норвегия
5.0
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