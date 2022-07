1 Prologue Robert Aiki Aubrey Lowe 1:42

2 The Sweet Robert Aiki Aubrey Lowe 2:17

3 Troy Story Robert Aiki Aubrey Lowe / Philip Glass 2:25

4 Row Houses Robert Aiki Aubrey Lowe 2:58

5 Graffiti Robert Aiki Aubrey Lowe 0:55

6 Rows and Towers Robert Aiki Aubrey Lowe 4:06

7 What's Candyman Robert Aiki Aubrey Lowe 1:27

8 I Thought We Could (The Turn) Robert Aiki Aubrey Lowe 3:07

9 Joke Summoning Robert Aiki Aubrey Lowe 3:17

10 End of Clive and Jerrika Robert Aiki Aubrey Lowe 3:00

11 Brianna Finds Bodies Robert Aiki Aubrey Lowe 1:28

12 Brianna Mirror Dream Robert Aiki Aubrey Lowe 1:30

13 Helen Lyle Recordings Library Robert Aiki Aubrey Lowe 1:10

14 Elevator Robert Aiki Aubrey Lowe 0:54

15 Frantic Painting Robert Aiki Aubrey Lowe 0:59

16 You Should Say It Robert Aiki Aubrey Lowe 1:26

17 End of Finley Robert Aiki Aubrey Lowe 2:17

18 Genius Cycles, Pt. I Robert Aiki Aubrey Lowe 1:19

19 Genius Cycles, Pt. II Robert Aiki Aubrey Lowe 3:59

20 Brianna in the Studio Robert Aiki Aubrey Lowe 1:38

21 The End of the Kids Robert Aiki Aubrey Lowe 2:46

22 Anthony's Arm Robert Aiki Aubrey Lowe 1:06

23 Got Taken Robert Aiki Aubrey Lowe 2:27

24 Anthony Called to Row Houses Robert Aiki Aubrey Lowe 0:52

25 Brianna Laundromat I Robert Aiki Aubrey Lowe 1:42

26 Brianna Laundromat II Robert Aiki Aubrey Lowe 1:25

27 Leaves a Stain Robert Aiki Aubrey Lowe 3:31

28 William Chases Brianna Robert Aiki Aubrey Lowe 1:31

29 End of Burke Robert Aiki Aubrey Lowe 0:41

30 Brianna Says His Name Robert Aiki Aubrey Lowe 7:10

31 Troy Story Reprised Robert Aiki Aubrey Lowe / Philip Glass 4:59

32 Cabrini Walk (Bonus) Robert Aiki Aubrey Lowe 1:07

33 Cabrini Walk (Bonus II) Robert Aiki Aubrey Lowe 1:02