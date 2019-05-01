«Супергерои: Как все начиналось»

«Супергерои. Как всё начиналось» — документальный фильм, снятый в 2018 году режиссёром Томом О’Деллом, подробно рассказывает о том, как комиксы прошли свой удивительный и впечатляющий путь от грошовых брошюрок за несколько центов, продававшихся среди жвачки и конфет, до мирового кинематографического феномена. Картина О'Делла выходит на российские экраны параллельно с началом проката последней части франшизы «Мстители». Более подходящей даты для проката документального фильма найти трудно. Те, кто посмотрел блокбастер, смогут узнать много полезного из скромной по масштабу, но напичканной до краёв интересными фактами документальной картины.

Как известно, тон в документальном кино задают рассказчики. Режиссёр дал слово «ботаникам» и «гикам», в хорошем смысле этого слова: авторам комиксов, художникам, сценаристам, журналистам, редакторам сайтов, которые любят графические рассказы и фильмы по ним с почти маниакальной увлечённостью. Они размышляют о том, сколько сил, любви и энергии было отдано, чтобы супергерои комиксов смогли пройти путь от сборников комедийных историй, которые забывались, как только их читателю исполнялось 16, до современного взрослого кино с рейтингом 18+, с его реалиями и проблематикой. Авторы фильма под микроскопом изучают главные реферные точки летописи комиксов. От момента появления первых героев и реакции на них, от сериальных попыток на ТВ в 60-х — до симбиотического взаимодействия комиксов с визионерами от кинематографа (Бертона, Рэйми и Нолана), в чьих руках жанр фантастического фильма с мощным бюджетом и спецэффектами обрёл необходимую эмоциональную глубину.

В частности, разработанный для «Бэтмена» маркетинговый план сделал необычайно много для внедрения культуры комиксов и темы супергероев во все направления мерчендайзинга и даже в мейнстрим-моду. За несколько лет до появления дилогии Тима Бёртона никто не носил маек с супергероями. Внезапно, в восемьдесят девятом все надели майки с Бэтменом. С этого момента гик-культура начала набирать крутизну.

Затрагивает картина и важнейший момент смены маркетинговой парадигмы продвижения фильмов. С разработки и запуска в массовое производство мерчендайзинга к Бэтмену — с тщательно продуманным чёрным лого на жёлтом фоне — началось массовое движение, объединяющее людей по всей планете. Аудитория стала активно голосовать рублём/долларом за своих любимых героев, стали проводиться всевозможные мероприятия, главное из которых — Comic Con.

Конечно, отдельного внимания заслуживает фигура Стэна Ли — человека, который всю свою жизнь посвятил этой культуре. Он сделал правильные ставки и не прогадал.

Зрителя ждёт встреча с любимыми героями, знакомство с истоками, интересные факты о написании и создании характеров, костюмов и прочих атрибутов персонажей из разных киновселенных. Фильм показывает, насколько неисчерпаем мир комиксов и насколько он полон разнообразных историй, вспоминает культовых персонажей, которые нам всем так хорошо знакомы, и напоминает нам о тех, кто ещё не был экранизирован и ждёт своего звёздного часа.

В фильме нет противопоставления фанатов вселенных Марвел и DC: зритель погружается в общий мир этих удивительных героев, которые настолько не похожи друг на друга и в тоже время часто как будто вышли из-под пера одного автора. Тем не менее, зрителю есть из чего выбирать: просто хорошие парни, гении, боги, мутанты — и так далее.

И заканчивается фильм историей создания Мстителей, которые стали самой прибыльной супергеройской франшизой всех времён. Авторы обсуждают, как появилась блестящая идея объединить героев вместе, поставить плечом к плечу и отправить их бороться со вселенским злом.

Этот фильм однозначно стоит посмотреть, но не стоит только забывать, что он документальный. И, как все документальные фильмы, он наполнен фактами, интервью и мелочами, которые могут быть интересны, если ты являешься фанатом супергероев. Если же ты не поклонник комиксов, то смело можешь пройти мимо и потратить два часа на что-нибудь другое.