Наша рецензия

Кажется, никому из современных режиссеров не удается играть с концептом времени так, как это делает Кристофер Нолан. Философские теории, символика и, разумеется, огромные бюджеты – вот примерная формула любого его фильма, в котором он пытается визуализировать конструкты, которые, казалось бы, визуализировать невозможно в силу их нематериальности. И вот на Нолановскую территорию заступает его тезка Кристофер МакБрайд – режиссер и сценарист, первый и до недавнего времени последний…