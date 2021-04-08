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Выбор Фредерика Фитцелла Выбор Фредерика Фитцелла
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Flashback Выбор Фредерика Фитцелла 2020 / Канада
7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Выбор Фредерика Фитцелла»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Кажется, никому из современных режиссеров не удается играть с концептом времени так, как это делает Кристофер Нолан. Философские теории, символика и, разумеется, огромные бюджеты – вот примерная формула любого его фильма, в котором он пытается визуализировать конструкты, которые, казалось бы, визуализировать невозможно в силу их нематериальности. И вот на Нолановскую территорию заступает его тезка Кристофер МакБрайд – режиссер и сценарист, первый и до недавнего времени последний…

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onuriknazik03 8 апреля 2021, 22:12
Осень жду
8 апреля 2021, 22:12 Ответить
Comon 8 июня 2021, 01:00
Оценка
Режиссёр за 10лет сначала прошел всё и вся навкрное, потом лечился. Теперь вот снял об этом наркоманский фильм, частично и антинаркоманский конечно, но тут непосвященному можно запутаться, поэтому я бы этому фильму возрастной ценз 25+ минимум бы дал, а то... Все замуты с временем здесь это бред конечно, тем более поданные на таком материале. Эффект бабочки конечно шедевр по сравнению с этим. А вот деградация достаточно искусно показана, не хуже чем в На игле.
8 июня 2021, 01:00 Ответить
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