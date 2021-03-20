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У подножья вулкана
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Under the Volcano

У подножья вулкана , 2021

2021 / США
8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Красивый и обаятельный фильм о рае для музыкантов, который «пятый битл» Джордж Мартин устроил на КарибахВ 1979 году легендарный продюсер The Beatles Джордж Мартин построил звукозаписывающую студию на вулканическом островке Монтсеррат в Карибском море. В этом райском уголке творилась музыка 80-х — у Мартина гостили Стинг, Пол Маккартни, Элтон Джон, The Rolling Stones, Duran Duran: для них это место было чем-то вроде богемного тропического ретрита, куда можно сбежать от всего мира. Фильм собирает воедино истории записи хитов, попоек с Миком Джаггером, импровизированных концертов Стиви Уандера в пляжном баре, анекдотических случаев и остального кипевшего на острове вулкана страстей в ностальгическое воспоминание о большой поп-музыке, которой больше нет, — как и самой студии, давно уничтоженной разрушительным ураганом.

8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 26 июля 2021
Премьера в мире 20 марта 2021
Возраст 18+
Режиссер
Грейси Отто
В ролях
Стинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма У подножья вулкана 2 постера
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