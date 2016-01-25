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Открывая клетку Открывая клетку
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Unlocking the Cage

Открывая клетку, 2016

2016 / США
7.0 Оцените
11 голосов
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О фильме

Адвокат Стивен Вайз из Проекта защиты прав не-человека хочет изменить юридическую норму: животные (во всяком случае шимпанзе, дельфины, слоны) должны перестать считаться вещами с точки зрения законодательства. Юридические права могут быть у неодушевленных корпораций, так почему обезьяны не имеют даже самого базового права на личную свободу? От фильма о защите животных ждешь апелляции к эмоциям: сцен жестокости и кадров с манифестаций юных активистов. Ничего из этого в «Открывая клетку» нет: борьба здесь ведется не «против», а «за», и идет она не на площадях, а в залах судебных заседаний. Стивен Вайз — адвокат и глава Проекта защиты прав не-человека, организации, которая доказывает в суде, что как минимум некоторые животные должны обладать теми же юридическими правами, что и люди. Вайз и его команда встречаются с учеными и собирают свидетельства наличия у шимпанзе почти человеческого интеллекта: обезьяны могут разговаривать (пусть и картинками), играть в «Мемори» лучше нас с вами, так почему у них нет даже самого базового человеческого права — права на личную свободу? «Открывая клетку» — в сущности, судебная драма, захватывающая, как лучшие серии сериала «Хорошая жена». Подзащитные Вайза — несколько шимпанзе, и живут они не в таких уж плохих условиях. Задача Вайза не столько в том, чтобы дать им свободу, сколько в том, чтобы изменить юридическую норму: животное должно перестать считаться вещью.

7.0 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2016
Премьера в мире 25 января 2016
Возраст 16+
Режиссер
Крис Эгедус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Открывая клетку 2 постера
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