Под куполом

Под куполом

18+
О фильме

Незадачливый аферист Джесси прячется от полиции в передвижном цирке-шапито. Он узнает, что циркачи обладают настоящими сверхспособностями, и заключает с ними сделку, чтобы провернуть серию невероятных афер. Однако оказывается, что труппа проклята – и артистам грозит не просто гибель, а вечное заточение в потустороннем мире неупокоенных душ. Тогда Джесси решается рискнуть своей жизнью, чтобы спасти друзей, которых обрел в цирке.

Страна Россия
Год выпуска 2020
Режиссер
Александр Богуславский
Александр Богуславский
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
