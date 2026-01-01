Отзывы о фильме
Незадачливый аферист Джесси прячется от полиции в передвижном цирке-шапито. Он узнает, что циркачи обладают настоящими сверхспособностями, и заключает с ними сделку, чтобы провернуть серию невероятных афер. Однако оказывается, что труппа проклята – и артистам грозит не просто гибель, а вечное заточение в потустороннем мире неупокоенных душ. Тогда Джесси решается рискнуть своей жизнью, чтобы спасти друзей, которых обрел в цирке.