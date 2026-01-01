Главный герой – молодой бизнесмен, глава крупной корпорации – покупает билет на туристический полет в космос. Но во время возвращения на Землю космический челнок с VIP-пассажиром терпит крушение возле удаленного от цивилизации поселения. Выжившего в катастрофе героя подбирают местные жители. Он тщетно пытается выбраться из поселения, но обнаруживает, что вокруг – непроходимый лес, в котором обитают загадочные чудовища. Поселенцы выглядят и ведут себя странно. Постепенно герой выясняет, что они противостоят монстрам из леса и аномалиям, нарушающим законы физики.

Происходящие странности начинают сводить героя с ума. Решив разобраться, что с ним происходит, герой проводит собственное расследование и выясняет, что стал жертвой грандиозного заговора. Монстры из леса, аномалии – лишь искусно сконструированные механизмы, а жители поселения – не живые люди, а роботы-«синтетики», каждый из которых играет свою роль в жутком спектакле. Герой обретает союзника в лице девушки-механика, и она помогает ему устроить побег и добраться до разгадки, кто и зачем задумал довести его до безумия.