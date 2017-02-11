Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых»
1
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Рейтинги
Рейтинг IMDb: 6.9
El mar la mar
18+
документальный
Фильм о пустыне Соноран на границе между США и Мексикой.
Страна
США
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2017
Премьера в мире
11 февраля 2017
Сборы в мире
$9 065
Другие названия
El mar la mar, 荒漠沙海
Режиссер
Джошуа Боннетта
Дж.-П.Снядецки
6.9
