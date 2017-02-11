Оповещения от Киноафиши
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Фильмы El mar la mar

El mar la mar

El mar la mar 18+
О фильме

Фильм о пустыне Соноран на границе между США и Мексикой.

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 11 февраля 2017
Сборы в мире $9 065
Другие названия
El mar la mar, 荒漠沙海
Режиссер
Джошуа Боннетта
Дж.-П.Снядецки
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
