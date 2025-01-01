Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа

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Она ищет убийцу, он — себя: турецкий мини-сериал «Темная комната» закручивает сюжет похлеще «Настоящего детектива»

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Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз