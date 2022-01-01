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Обещание на рассвете Обещание на рассвете
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Promise at dawn / La promesse de l'aube Обещание на рассвете 2018 / Франция
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Отзывы о фильме «Обещание на рассвете»

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Наша рецензия

Автобиографический роман Ромена Гари, впервые опубликованный в 1960 году, самой своей формой повествования всегда напрашивался на экранизацию. Первую попытку осуществил Жюль Дассен в 1970 году. Эрик Бабье предпринял другую, в надежде превзойти первую. Фильм открывается сценой праздника где-то в мексиканской глуши. Красивая женщина по имени Лесли (Катрин МакКормак), которой совсем не по душе уличное буйство, врывается в дом, где находит в полуобморочном состоянии мужа (Пьер Нинэ). Он и есть…

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